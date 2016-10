Gruselclowns: Polizei verstärkt die Kontrollen

Halloween hat von Irland über den Umweg USA nun auch in die Steiermark gefunden, ein anderer Trend ist da weit weniger erfreulich: die Gruselclowns. Die steirische Polizei warnt vor Strafen und verstärkt die Kontrollen.

Für die einen ist es ein unnötiger, aus Amerika importierter Trubel, die anderen feiern wilde Partys - seit einigen Jahren boomt auch bei uns das Geschäft um Geister, Kobolde und um ausgehöhlte Kürbisse - mehr dazu in Die Geister sind los! Im Windschatten von Halloween hielten nun aber auch die Gruselclowns Einzug: Der steirischen Polizei etwa sind bislang drei Fälle bekannt, nachweislich einer davon war erfunden - mehr dazu in Jugendliche bei Flucht vor Grusel-Clown verletzt (25.10.2016) und Schüler erfindet Grusel-Clown-Angriff (28.10.2016).

Schmaler Grat zwischen Streich und Straftat

Zu Halloween scheinen nun die Clown-Eskapaden unausweichlich, der Grat zwischen Streich und Straftat ist aber ein schmaler: „Es ist so, dass diese ganzen Streiche leicht in eine strafbare Handlung münden können - und das wird auch alles zur Anzeige gebracht. Zum Beispiel kommen Verletzungen oder auch Sachbeschädigungen vor: Es wird von uns aufgenommen und auch gerichtlich geahndet“, sagt Leo Josefus vom Landespolizeikommando Steiermark.

ORF

Die Polizei kündigt daher auch verstärkte Kontrollen an: Wer als Horrorclown jemanden erschreckt oder verletzt, riskiert im schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe wegen Nötigung, gefährlicher Drohung oder Körperverletzung; schon 14-Jährige unterliegen der vollen Strafbarkeit.

Auch Erziehungsberechtigte in der Pflicht

Wenn ein potenzieller Scherz Angst einflößen kann oder sogar soll, dann seien laut Polizei auch die Erziehungsberechtigten in der Pflicht: Sie sollen aufklären und „ihre Kinder nicht unbedingt in diese Richtung verkleiden lassen“, so Josefus, der unterstreicht: „Vorsicht ist momentan sicher angebracht.“ Wer sich einem Gruselclown gegenübersieht, sollte „keinesfalls auf Konfrontation gehen, und damit ist der Reiz für den Clown dann irgendwo dahin“.