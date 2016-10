SCS: Einzelstandortverordnung in Begutachtung

In der Causa rund um die Shoppingcity Seiersberg hat am Montag Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) den Entwurf für die Einzelstandortverordnung vorgelegt - dieser geht nun für acht Wochen in Begutachtung.

Das Land Steiermark hat eine Beratungsgesellschaft aus Baden beauftragt, ein umfassendes Gutachten über die Entwicklung der Zentren-Situation im Raum Graz von 2003 bis 2016 zu erstellen - damit sollen die Auswirkungen des Seiersberger Einkaufszentrums auf Graz dargestellt werden.

„Keine erheblichen negativen Entwicklungen“

Laut der Aussendung des Landesrats seien die Experten zu dem Schluss gekommen, dass die Shoppingcity Seiersberg (SCS) zwar eine „erhebliche Marktwirkung“ erziele, „die Funktionsfähigkeit zentraler Orte im Einzugsgebiet wird durch diese aber nicht beeinträchtigt. Die negative Entwicklung einzelner innerstädtischer Standorte in Graz ist der Entwicklung anderer, näher gelegener Einkaufszentren geschuldet. Trotz des Bestands der SCS hat sich die Versorgungssituation in Graz und den umliegenden zentralen Orten verbessert. Auch die übrigen im Großraum Graz gelegenen Einkaufszentren haben ihre Verkaufsflächen im untersuchten Zeitraum zum Teil massiv gesteigert“.

Außerdem habe das Einkaufszentrum in Seiersberg aufgrund der günstigen Lage „jedenfalls eine Existenzberechtigung“. Im Fall der baulichen Trennung der einzelnen Häuser des Einkaufstempels sei im „Best Case“ von einem Umsatzrückgang von mindestens 20 Prozent auszugehen, wahrscheinlicher sei aber das Eintreten einer wirtschaftlichen Abwärtsspirale, die zur kompletten Schließung des Einkaufszentrums führt, gehe aus dem Gutachten hervor.

ORF.at/C. Öser

Es stehe laut der Fachabteilung nun wissenschaftlich objektiviert fest, dass die SCS „in der derzeitigen Form zu keinen erheblichen negativen Entwicklungen geführt hat“. Sollten seitens der Landespolitik keine weiteren Maßnahmen gesetzt werden, sei zu befürchten, dass es zur gänzlichen Schließung des Einkaufszentrums kommt; dies hätte zur Konsequenz, dass zumindest 2.100 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren. „Überbleiben würde ein beschäftigungspolitisches Desaster sowie im schlimmsten Fall eine Bauruine unglaublichen Ausmaßes, der Schaden für den Wirtschaftsstandort Steiermark wäre irreparabel“, hieß es in der Aussendung weiters.

Landesregierung muss einstimmig beschließen

Der infolge erstellte Entwurf einer Einzelstandortverordnung sehe nun vor, dass „auf der festgelegten Fläche die Erteilung einer baubehördlichen Bewilligung zur Errichtung und Erweiterung eines Einkaufszentrums mit Verkaufsflächen im Gesamtausmaß von höchstens 74.000 qm, davon höchstens 5.000 qm Verkaufsfläche für Lebensmittel, zulässig“ ist. Außerdem sei seitens der Gemeinde Seiersberg-Pirka ein Bebauungsplan zu erlassen, der Bereiche vor Lärmemissionen schützt und die Nutzung der Verkaufsflächen für Lebensmittel auf eines der Häuser einschränkt.

In den kommenden acht Wochen wird der Entwurf der Einzelstandortverordnung aufgelegt; jeder der möchte, kann eine Stellungnahme dazu abgeben - sie werden nach Ende der Frist geprüft. Vor der Erlassung der Einzelstandortverordnung wäre jedenfalls ein einstimmiger Beschluss der Landesregierung nötig.

Novelle des Landes-Straßenverwaltungsgesetz

Die vergangene Woche angekündigte Novellierung des Landes-Straßenverwaltungsgesetzes von 1964 dagegen sei eine Angelegenheit des Landtags: Der Antrag der Gemeinde Seiersberg-Pirka auf Erlassung einer Einzelstandortverordnung nach den Bestimmungen des Steiermärkischen Raumordnungsgesetzes 2010 sei davon unabhängig zu betrachten - mehr dazu in Gesetzesänderung soll SCS retten (28.10.2016).