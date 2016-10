Wallfahrer erlitt Atemstillstand - gerettet

Ein 76-Jähriger hat am Montag in der Basilika von Mariazell einen Atem-Kreislauf-Stillstand erlitten. Der Wallfahrer aus Niederösterreich wurde mit dem Rettungshubschrauber ins LKH St. Pölten geflogen.

Zu Mittag war der Mann aus Waidhofen an der Ybbs plötzlich an dem Wallfahrtsort zusammengebrochen; sein Herz stand still, er atmete nicht mehr. Daraufhin begann ein Mitarbeiter der Basilika sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen, während andere Besucher der Kirche die Rettung alarmierten.

Rotes Kreuz Mariazellerland | Weißenbacher P.

Nach kurzer Zeit konnte der 76-Jährige von einem Notarzt vom Roten Kreuz wiederbelebt werden. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber, der direkt vor der Basilika gelandet war, ins LKH St. Pölten geflogen. Sein Zustand war am Montagabend aber weiterhin kritisch.