Brände in Familienhaus und Hütte ausgebrochen

Zwei Feuer sind am Montagabend in den Bezirken Südoststeiermark und Leibnitz ausgebrochen: Während in Jahrbach eine Holzhütte vollständig abgebrannt ist, geriet in der Gemeinde Schwarzautal ein Einfamilienhaus in Brand.

Gegen 20.15 Uhr hatte eine Frau im Gemeindegebiet von Jahrbach den brennenden Holzstadl bemerkt. In der Hütte war Holz gelagert gewesen. Sie brannte komplett nieder; der Sachschaden beträgt 5.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden.

LFV Franz Fink

Einfamilienhaus in Brand geraten - unbewohnt

Gegen 21.00 Uhr geriet dann ein unbewohntes Einfamilienhaus in Marchtring in der Gemeinde Schwarzautal im Bezirk Leibnitz in Brand, wobei jedoch niemand verletzt wurde. Die Höhe des Sachschadens stand zuletzt noch nicht fest; das Landeskriminalamt ermittelt.