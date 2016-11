Arbeiter stürzte vier Meter tief in Schacht

Bei einem Arbeitsunfall in Graz ist am Mittwoch ein 41-Jähriger schwer verletzt worden: Der Mann war vier Meter tief in einen Schacht gestürzt.

Der Arbeiter wollte gerade aus dem Grubenschacht aussteigen, als er auf der Aluleiter ausrutschte und vier Meter in die Tiefe stürzte.

Mehrere Knochenbrüche

Nach kurzer Benommenheit konnte der schwer Verletzte noch selbst etwa den halben Weg über die Leiter nach oben klettern und wurde dann von seinem 25-jährigen Arbeitskollegen geborgen. Der 41-Jährige erlitt mehrere Brüche; er wurde ins UKH gebracht, wo er noch in der Nacht operiert wurde.