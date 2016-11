BTE Blechtechnik: Sanierung gescheitert

Die obersteirische BTE Blechtechnik GmbH in Eisenerz hat die im Sommer 2015 begonnene Sanierung nicht geschafft. Damit dürften auch die verbliebenen 48 Jobs weg sein - das Stahlbauunternehmen soll geschlossen werden.

Wie die Kreditschützer AKV, Creditreform und KSV am Donnerstag mitteilten, musste BTE Blechtechnik am Landesgericht Leoben den Antrag auf Eröffnung eines Konkursverfahrens stellen. Davon betroffen sind neben den 48 Arbeitnehmern auch mindestens über 100 Gläubiger.

Letzte Teilquote nicht erfüllt

Die Ursache der Insolvenz liegt in der Nichterfüllung der vierten und letzten Teilquote des Sanierungsverfahrens -mehr dazu in Obersteirisches Metallunternehmen BTE gerettet (24.6.2015): Diese machte rund 95.000 Euro aus und konnte nicht mehr aus dem operativen Geschäft erbracht werden.

Weiters ist - schon 2015 eine der Insolvenzursachen - mehr dazu in Obersteirische Metallbaufirma BTE insolvent (30.3.2015) - ein Hauptkunde abgesprungen, um einen Auftrag nach Slowenien zu vergeben. Durch Firmen aus den Nachbarstaaten wachse die bereits verschärfte Konkurrenzsituation am Markt weiter an. Aufgrund der Gesamtsituation brachten auch die Investoren kein Kapital mehr in die BTE ein - die Zahlungsunfähigkeit trat ein.

Unternehmen 1997 gegründet

Das 1997 gegründete Stahlbauunternehmen beschäftigte sich mit der Herstellung von Streckmetallen, Behälterbau, Stahlbau und der Durchführung von Laserzuschnitten; in den vergangenen Jahren forciert wurde zudem der Bereich der Umwelttechnik - hier wurden Blechteile, aber auch Streckmetallgitterroste für kalorische Kraftwerke zur Rauchgasentstickung gefertigt.

Links: