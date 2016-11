Flüchtiger bat Polizei um Telefon - Festnahme

Auf der Suche nach einem Telefon hat ein per Haftbefehl gesuchter Grazer am Donnerstag in Nürnberg ausgerechnet die Polizei um Hilfe gebeten. Eine anschließende Personenkontrolle brachte ihn schließlich ins Gefängnis.

Als die Beamten nämlich die Personalien des 23-Jährigen überprüften, fanden sie den Namen des Mannes prompt auf der Fahndungsliste, wie die deutsche Bundespolizei mitteilte.

Beamte stellten Marihuana sicher

Der Mann war nach einem Diebstahl zu einer Strafe von 920 Euro - ersatzweise 133 Tage Haft - verurteilt worden; hatte aber den geforderten Geldbetrag nicht beglichen. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten außerdem eine geringe Menge Marihuana. Der 23-Jährige wurde in die Justizvollzugsanstalt Nürnberg gebracht.