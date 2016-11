Nach Unfall gestürzt: Frau in Lebensgefahr

Eine Oststeirerin ist am Donnerstag nach einem Verkehrsunfall im Bezirk Weiz lebensgefährlich verletzt worden. Die Verletzungen zog sich die 39-Jährige aber nicht bei der Kollision mit einem Lkw zu, sondern bei einem Sturz danach.

Die Frau aus dem Bezirk Hartberg-Fürstenfeld fuhr in Wollsdorf in der Gemeinde Unterfladnitz zu einer Kreuzung mit der Rechberg Straße (B64) und wollte auf diese einbiegen; sie hielt zwar vor der Einmündung an, fuhr dann aber unmittelbar vor dem herannahenden Lkw in die Kreuzung ein. Der Kleinbus der Frau wurde am rechten vorderen Kotflügel erfasst und zur Seite geschleudert.

Schädel-Hirntrauma

Als sie nach der Kollision aus ihrem Kleinbus aussteigen wollte, dürfte sie auf die Fahrbahn gestürzt sein - dabei erlitt die 39-Jährige ein lebensbedrohliches Schädel-Hirntrauma und musste ins LKH Graz gebracht werden. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt.