SK Sturm mit Stand beim Grazer Advent

Der Bundesliga-Spitzenreiter Sturm Graz nützt den Grazer Advent, um über seine Jugendarbeit zu informieren. Um dafür auch Spenden zu lukrieren, wird es Autogrammstunden mit den den Stars der Mannschaft geben.

Die Erfolgskicker mischen heuer erstmals beim Grazer Advent mit: Der SK Sturm wird sich ab dem 18. November täglich am Eisernen Tor präsentieren. Insgesamt nehmen 14 Plätze in der Grazer Altstadt am Adventprogramm teil.

Christbaum aus Schladming

Der traditionelle Christbaum am Grazer Hauptplatz kommt diesmal aus Schladming und wird erstmals am 26. November in voller Pracht erstrahlen, wenn die 25.000 Lichter erstmals brennen. Unmittelbar nach der Illuminierung des Christbaums wird auch die Grazer Eiskrippe eröffnet - sie erzielt Jahr für Jahr - so Citymanager Heimo Maieritsch - auch international Aufmerksamkeit.

Adventspektakel als Tourismusfaktor

Der für den Tourismus zuständige Grazer Finanzstadtrat Gerhard Rüsch (ÖVP) sieht das Programm als Motor für die Nächtigungszahlen in Graz: Im Vorjahr habe es erstmals über eine Million Übernachtungen gegeben, der sogenannte „Graz-Gutschein“, der in rund 670 Geschäften angenommen wird, habe im Vorjahr fast 3.6 Millionen Euro Umsatz eingespielt. Dem stehen jährliche Gesamtkosten von einer halben Million für den „Grazer Advent“ gegenüber.

Strenge Kontrollen für Glühwein-Stände

Vorfälle wie vor einigen Jahren, als zwei Stände gesperrt werden mussten, soll es nicht mehr geben, betont Citymanager Maieritsch: Es wird auch im Advent 2016 streng kontrolliert, dass der Jugendschutz eingehalten wird.

