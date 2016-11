Autokratzerin schlug auf Klinik-Parkplatz zu

Vor wenigen Tagen ist jene psychisch kranke Frau, die bereits hunderte Autos in Graz zerkratzt hat, in die ehemalige Landesnervenklinik Sigmund Freud in Graz eingeliefert worden. Am Freitag schlug sie am Parkplatz der Klinik zu.

Zumindest vier weitere Pkws beschädigte die Frau während ihres Freigangs. Die Polizei bestätigte einen Bericht der Onlineausgabe der „Kleinen Zeitung“, wonach bis Freitagmittag mehrere Opfer Anzeige erstattet haben. Drei Autobesitzer hatten schon in der Früh den zerkratzten Lack entdeckt, ein weiterer Lenker zu Mittag.

Zeugen sollen die Frau sogar beobachtet haben. Außerdem handle es sich um das gleiche Muster, das die 35-Jährige immer in den Lack kratzt - mehr dazu in Grazerin zerkratzte aus Wut dutzende Autos (14.8.2016).

Behörden fehlt gesetzliche Grundlage

Die psychisch kranke Frau ist nur vorübergehend in der Klinik und hat dabei auch Freigang; nur abends muss sie zurück in ihr Zimmer - mehr dazu in Autokratzerin in Nervenklinik Graz eingewiesen (3.11.2016). Eine Einweisung in einen geschlossenen Bereich ist jedoch nur von den Behörden zu veranlassen, denen jedoch die gesetzliche Grundlage dafür fehlt - mehr dazu in Anwalt kämpft gegen Grazer Autokratzerin (30.11.2016).

Die Weststeirerin, die bisher in einem Heim lebte, war laut Polizei Anfang Oktober wieder „aktiv“ geworden und hatte zwei Autos beschädigt. Ihr Fall hatte für einiges Aufsehen gesorgt: Ein Polizeisprecher sagte, man erstatte immer Anzeige, die Frau sei auch geständig, aber das Verfahren werde dann auch immer eingestellt. Als Motiv habe die Frau „Wutanfälle“ angegeben.