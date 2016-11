Special Olympics: Jürgen Winter neuer Präsident

Am Donnerstag ist der Schladminger Bürgermeister Jürgen Winter einstimmig zum Präsidenten der Special Olympics Österreich gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge Hermann Krölls an, der im September verstorben ist.

Hermann Kröll ist seit 1993 als Präsident an der Spitze von Special Olympics Österreich gestanden; nach seinem Tod war eine Neustrukturierung notwendig - mehr dazu in Hermann Kröll starb nach schwerer Krankheit (17.9.2016). Im Rahmen einer außerordentlichen Generalversammlung in Schladming wurde der Schladminger Bürgermeister Jürgen Winter (ÖVP), der in den letzten Jahren bei Special Olympics Österreich bereits die Funktion des Finanzreferenten-Stellvertreters ausgeübt hat, einstimmig zu Krölls Nachfolger gewählt.

GEPA pictures/Special Olympics

„Herzschlag wird hörbar sein“

Sein Ziel ist es, das Werk des verstorbenen Präsidenten fortzusetzen und mit aller Kraft und Energie dazu beizutragen, dass die Athleten der Special Olympics nicht am Rande stehen, sondern in die Mitte der Gesellschaft rücken: „Die Bewegung der Special Olympics Österreich wäre nicht so gut aufgestellt, wäre nicht so ein hartnäckiger Arbeiter all die Jahre Präsident gewesen. Mit den Vorbereitungen für das Jahr 2017 setzen wir den nächsten Schritt. Und dieser Herzschlag, den Hermann Kröll ausgesandt hat, der wird sicher hörbar sein - weit über Österreich hinaus in ganz Europa“, kündigt Winter an.

Sportler aus mehr als 110 Nationen

Sehr zufrieden zeigt sich der neue Präsident mit den Vorbereitungsarbeiten für die Special Olympics im März 2017 in Schladming, Ramsau und Graz. Stargast bei der großen Eröffnungsfeier in 128 Tagen am 14. März 2017 ist Schlagerstar Helene Fischer: „Man darf davon ausgehen, dass die derzeit bekannteste und beliebteste Sängerin im deutschsprachigen Raum auch ein Herz für die Special Olympics hat und mitdabeisein wird.“

Positiv stimmt den neuen Präsidenten, dass man vom Budgetausschuss der EU eine Förderzusage für die Special Olympics 2017 bekommen hat. Insgesamt werden bei den Special Olympics Sportler aus mehr als 110 Nationen um Medaillen kämpfen.

