Alkolenker: Mehrere Kollisionen nach Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall Samstagfrüh in Leoben hat ein 20-jähriger Pkw-Lenker Fahrerflucht begangen. Kurz darauf kam es zu einer weiteren Kollision mit zwei Pkws. Der Leobner hatte keinen Führerschein; ein Alkotest verlief positiv.

Gegen 5.20 Uhr war der 20-Jährige mit dem Pkw seines 21-jährigen Freundes, der als Beifahrer neben ihm saß, auf der Lorberaustraße unterwegs gewesen. Bei der Kreuzung mit der B 115a kollidierte der Leobner beim Linksabbiegen in Richtung LKH mit dem Pkw eines 59-jährigen Murtalers. Obwohl am Fahrzeug des 59-Jährigen Totalschaden entstand, wurde niemand verletzt.

Kollisionen mit Pkws, Zaun und Stromkasten

Der Unfalllenker beging daraufhin Fahrerflucht und setzte seine Fahrt in Richtung Niklasdorf fort. In der Maßenbergstraße stieß der 20-Jährige dann mit zwei weiteren Pkws zusammen, die bei der Kollision beschädigt wurden. Auch einen Zaun und einen Stromkasten der öffentlichen Beleuchtung erfasste der junge Mann, wobei auch am Auto seines Freundes Totalschaden entstand.

Unfalllenker hatte keinen Führerschein

Der leicht verletzte 20-Jährige und sein ebenfalls verletzter Beifahrer wurden nach der Erstversorgung ins LKH Leoben eingeliefert. Der Unfalllenker hatte keinen Führerschein; ein mit ihm durchgeführter Alkotest verlief positiv.