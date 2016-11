Feueralarm in weststeirischem Baumarkt

Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr Samstagabend in der weststeirischen Gemeinde Rosental an der Kainach ausrücken. Das Lager eines Baumarktes, in dem hunderte Werkstoffe gelagert waren, war in Vollbrand geraten.

Gegen 18 Uhr am Abend ging im Baustofflager des Baumarktes ein Brandmelder los. Bei Eintreffen der Feuerwehr stand das Lager bereits in Vollbrand.

Sämtliche Baustoffe fingen Feuer

Probleme bei den Löscharbeiten bereiteten laut Feuerwehrkommandant Engelbert Huber vor allem die hunderten unterschiedlichen Werkstoffe, die rund um das Gebäude gelagert waren: „Die Baustoffe, die in einem Freilager in Hochregalen gelagert gewesen sind, haben durch die Hitzeentwicklung eigentlich alle Feuer gefangen. Und das war ein schwieriges Unterfangen, die verschiedensten Stoffe - von Bitumengetränkten Dachpappen, über Folienteile und Plastikteile unter Kontrolle zu bringen.“

400 Liter Löschschaum verbraucht

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen teils auch über das Dach, insgesamt standen rund 150 Mann im Löscheinsatz, so Huber: „Es sind rund 400 Liter Schaummittel verwendet worden und in weiterer Folge war es dann notwendig, das dort gelagerte Material, diese einzelnen Stoffe, die teilweise schon verkohlt gewesen sind, an andere Stellen zu bringen.“

Brandermittlungen am Sonntag

Nach rund zwei Stunden konnte der Brand unter Kontrolle gebracht werden, in der Nacht auf Sonntag wurde noch Brandwache gehalten. Verletzt wurde niemand, da der Baumarkt bei Ausbruch des Feuers bereits geschlossen hatte und sich keine Personen mehr auf dem Areal befanden, wie es heißt. Am Sonntag werden auch die Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen, um die genaue Brandursache und die Höhe des Schadens feststellen zu können. Ersten Vermutungen zufolge dürfte der Brand im Bereich eines Containers ausgebrochen sein, der als Büroraum genutzt wird.