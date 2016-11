Auffahrunfall nach Alko-Unfall mit Fahrerflucht

Nach einem Verkehrsunfall in Albersdorf im Bezirk Weiz hat am Samstagabend ein alkoholisierter Pkw-Lenker Fahrerflucht begangen. Im Zuge des dabei entstandenen Staus kam es zu einem weiteren Unfall; drei Personen wurden verletzt.

Gegen 21.30 Uhr war der 53-jährige Pkw-Lenker im Bereich Albersdorf/Wollsdorf in die Bundesstraße 64 eingebogen, ohne den Vorrang zu beachten. Dabei kollidierte der Weizer mit dem herannahenden Pkw einer 37-Jährigen aus Graz-Umgebung, die bei dem Zusammenstoß verletzt wurde. Durch wegschleudernde Fahrzeugteile wurde auch ein weiterer Pkw beschädigt.

Nach Fahrerflucht von Zeugen verfolgt

Nach der Kollision wendete der Unfalllenker sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Gleisdorf. Ein Zeuge verfolgte den Mann und konnte diesen schließlich im Stadtgebiet von Gleisdorf stoppen. Ein Alkotest mit dem 53-Jährigen verlief positiv. Die 37-jährige Verletzte wurde nach der Erstversorgung in das LKH Weiz eingeliefert.

Da sich nach dem Unfall auf der B64 ein Stau gebildet hatte, musste ein 25-jähriger Weizer, der gerade in Richtung Weiz unterwegs gewesen war, seinen Pkw gegen 21.50 Uhr anhalten. Ein ihm nachfolgender 61-jähriger Taxilenker konnte sein Fahrzeug ebenfalls rechtzeitig anhalten.

Stauende fast ungebremst aufgefahren

Ein 36-jähriger Weizer dürfte dies zu spät bemerkt haben und fuhr dem stehenden Taxi fast ungebremst auf. Dieser Pkw wurde wiederum auf das Fahrzeug des 25-Jährigen geschleudert. Der 36-Jährige und ein Taxi-Fahrgast wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Weiz eingeliefert.

Zweiter Alko-Unfall mit Fahrerflucht

Der Fall des 53-jährigen Weizers ist bereits der zweite Unfall unter Alkoholeinfluss und mit Fahrerflucht an diesem Wochenende. Am Samstag hatte ein 20 Jahre alter Lenker in Leoben drei Autos, einen Zaun und einen Stromkasten gerammt - mehr dazu in Alkolenker: Mehrere Kollisionen nach Fahrerflucht (5.11.2016).