Zweimal in einer Nacht bei Diebstahl erwischt

Gleich zweimal hat ein Dieb in der Nacht auf Sonntag in Graz zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, war der 31-Jährige erwischt worden, als er eine Geldbörse stahl. Daraufhin versuchte er es einfach noch einmal - ohne Erfolg.

Am Abend hatte der Mann in einem Lokal eine Geldtasche aus einer Handtasche gestohlen, wobei er ertappt wurde. Zeugen hielten den Algerier bis zum Eintreffen der Polizei fest. Nachdem der Staatsanwalt die Anzeige auf freiem Fuß verfügt hatte, wurde der 31-Jährige von Polizisten in Zivil observiert.

Schließlich betrat der Mann ein weiteres Lokal, aus dem er kurz darauf flüchtete: Er war beim Diebstahl einer Kellnerbrieftasche mit mehreren hundert Euro erwischt worden. Zwei misstrauisch gewordene Polizisten stellten ihn auf der Straße.

Geldscheine in Schuh versteckt

Bei der anschließenden Abrechnung stellte das Opfer das weitere Fehlen von Geldscheinen fest. Die fehlenden Banknoten im Wert von 140 Euro wurden im Schuh des Verdächtigen gefunden. Der Staatsanwalt ordnete die Einlieferung des 31-Jährigen in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.