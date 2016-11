Grazer Drogen-Lenker gestoppt

Mehrere Unfälle haben Sonntagfrüh Beamte in Graz, Knittelfeld und Weiz beschäftigt. Während dabei drei Lenker ins Spital gebracht wurden, ging die Drogenfahrt eines Grazers ohne Verletzungen, dafür mit einer Anzeige aus.

In der Grazer Elisabethstraße ist Sonntagfrüh ein Taxifahrer in eine Haus-Mauer auf Höhe der Beethovenstraße gefahren. Laut Polizei war dem Lenker während der Fahrt schlecht geworden, woraufhin er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor: Ehe er gegen die Hausmauer fuhr, kollidierte er mit einem geparkten Fahrzeug. Der Lenker blieb unverletzt, wurde laut Rotem Kreuz aber vorsichtshalber ins LKH Graz gebracht.

Mit parkendem Auto kollidiert

Ebenfalls mit einem parkenden Auto kollidiert ist Sonntagfrüh ein Lenker in einer Wohnsiedlung im Stadtgebiet von Knittelfeld. Laut Feuerwehr ist durch den Aufprall Öl aus dem Unfallfahrzeug ausgetreten, das in einen Kanal zu fließen drohte - damit löste der Mann auch einen Feuerwehreinsatz aus. Warum der Lenker in das Auto gefahren war, blieb bis zuletzt noch unklar.

Aus unbekannten Gründen ist am Sonntagmorgen ein Pkw-Lenker mit seinem Auto in einem Graben in Hochstätten an der Raab im Bezirk Weiz gelandet. Er wurde laut Rotem Kreuz ins LKH Graz eingeliefert.

Grazer Dorgen-Lenker in Bayern gestoppt

Ohne Verletzungen - aber mit einer schlussendlichen Anzeige - ist dagegen ein Drogen-Lenker aus Graz von der Polizei im bayerischen Passau aus dem Verkehr gezogen worden. Der 21-Jährige war den Beamten durch seine Fahrweise aufgefallen, woraufhin sie den Lenker kontrollierten und ihn einem Drogentest unterzogen. Demnach habe der Grazer Marihuana und andere Drogen zu sich genommen.