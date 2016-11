Pankl steigerte Umsatz und Gewinn

Der steirische Luftfahrt- und Rennsportausrüster Pankl Racing Systems hat in den ersten neun Monaten des Jahres 2016 mehr umgesetzt und auch mehr verdient; auch im dritten Quartal gab es Steigerungen.

Momentan sei das Marktumfeld für Pankl nach wie vor „sehr schwierig“, dennoch legte man in den ersten drei Quartalen zu: Der Umsatz stieg um 7 Prozent auf 138,6 Mio. Euro zu, das operative Ergebnis (Ebit) um 27 Prozent auf 10,2 Mio. Euro und der Gewinn nach Steuern um 35 Prozent auf 6,8 Mio. Euro. Im dritten Quartal erhöhte sich der Umsatz um 5 Prozent auf 43,3 Mio. Euro und das Ergebnis nach Steuern sprang von 0,5 Mio. auf 1,3 Mio. Euro.

Ausblick positiv

„Aufgrund der aktuellen Auftragseingänge und -stände erwarten wir auch im vierten Quartal ein solides Ergebnis“, so Firmenchef Wolfgang Plasser am Montag. Kommendes Jahr will das Unternehmen aus Kapfenberg ein neues Werk für „High-Performance“-Antriebe eröffnen.

Helikoptermarkt bleibt „extrem schwierig“

Das wichtige Segment Racing/High Performance wuchs umsatzmäßig um mehr als 7 Prozent auf 120,4 Mio. Euro - die Auslastung im High-Performance-Bereich sei weiterhin gut, das Rennsportgeschäft stabil, erklärte das Unternehmen in einer Aussendung. „Anhaltend schwierig“ sei das Marktumfeld hingegen für Helikopter; im Segment Aerospace setzte Pankl in den ersten neun Monaten 2016 18,7 Mio. Euro um (+6 Prozent) und verdiente operativ 0,6 Mio. (0,5 Mio.) Euro.

Link: