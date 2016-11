16-Jährige von Einbrechern geweckt

Eine 16-Jährige hat am Montag einen Einbruch in eine Wohnung in Leoben verhindert. Das Mädchen schlief in seinem Zimmer, als die beiden Einbrecher am Vormittag die Wohnungstür aufbrachen.

Täterbeschreibung: Einer der Täter ist zwischen 25 und 35 Jahre alt, 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank und hat dunkle kurze Haare; er trug einen türkisen Anorak. Sein Komplize ist etwas kleiner, ebenfalls schlank und trug eine graue Haube und eine beige Jacke.

Die beiden Täter hatten den Zylinder des Schlosses an der Eingangstür abgedreht und gelangten so in die Wohnung. Damit, dass jemand zu Hause war, hatten sie offenbar aber nicht gerechnet, denn während die Täter die Räume durchsuchten, stießen sie im Kinderzimmer auf die schlafende 16-Jährige. Daraufhin flüchteten die beiden ohne Beute.

Täter ins Stiegenhaus verfolgt

Die 16-Jährige lief den Unbekannten bis in das Stiegenhaus nach und wollte wissen, wer sie seien - daraufhin antwortete einer der Täter mit ausländischem Akzent: „Spielt keine Rolle.“

Der Großvater des Mädchens, der im selben Haus wohnt, verständigte schließlich die Polizei, und eine Nachbarin beobachtete noch die Flucht der beiden Männer und hörte, wie ein Auto mit quitschenden Reifen davon fuhr.