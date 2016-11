US-Wahl: Schützenhöfer spricht von Zeitenwende

Dem Republikaner Donald Trump hat die US-Präsidentschaftswahl für sich entschieden. In einer ersten Reaktion sprach Hermann Landeshauptmann Schützenhöfer (ÖVP) von einer Zeitenwende.

Die Sensation scheint perfekt: Der Republikaner Donald Trump hat US-Medien zufolge und entgegen allen Prognosen die Präsidentschaftswahl gewonnen - mehr dazu in news.ORF.at.

„Das Symbol der Veränderung“

Für Landeshauptmann Schützenhöfer ist das Ergebnis ein Zeichen des Wunsches nach Veränderung: „Zunächst ist zu sagen, wenn man mit Steirern, die in Amerika leben und arbeiten, in den letzten Wochen geredet hat, dann hörte man, dass eine Wahrscheinlichkeit von mindestens 50 zu 50 ist, dass Trump gewinnt - insofern war es für mich keine so große Überraschung, aber das scheint eine Art Zeitenwende zu sein. Es ist jedenfalls so, dass das Establishment abgewählt wurde - zu dem gehört Clinton, und es gibt halt auch in Amerika eine große Unzufriedenheit, und Trump war das Symbol der Veränderung.“

Auswirkungen auf Europa noch nicht klar

Wie sich diese Veränderung vor allam auch auf Europa auswirkt, könne man aber noch nicht sagen, so Schützenhöfer weiter: „Ich denke mir, dass das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten seitens Europas durchaus neu geordnet werden muss. Amerika hat längst aufgegeben, Weltpolizist zu sein, Amerika hat kein sehr gutes Verhältnis zu Europa, aber da darf man nicht nur in die Vereinigten Staaten schielen, da muss man sich auch selber fragen, warum. Ich denke mir schon, dass gerade in Bezug auf die Flüchtlingsfragen, Migration und andere große Probleme, die es in der Welt gibt, eine bessere Zusammenarbeit Europas mit den Vereinigten Staaten sein muss.“

„Gelassen, aber entschieden reagieren“

Schützenhöfer sieht die Welt insgesamt in einer Veränderung, „wir sehen es ja auch bei uns, und es wächst jene Schar, die mit nichts mehr zufrieden ist. Hier gelassen, aber entschieden zu reagieren, eine Politik zu machen, die die Menschen auch verstehen, sie dabei mitzunehmen, das ist die einzige Antwort, die es auf solche Ereignisse gibt.“

Prisching: „Ein schlechter Tag für die Welt“

Der Grazer Soziologe Manfred Prisching gilt als Amerika-Kenner, er lehrte unter anderem in New Orleans und Las Vegas - er spricht von einem „schlechten Tag für die USA, für Europa und auch für die Welt" - mehr dazu in „Der American Dream funktioniert nicht mehr“.

