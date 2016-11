Nach Lokalbesuch von Mauer gestürzt

Ein 60-Jähriger ist am Dienstag nach einem Lokalbesuch in der Südsteiermark rücklings über eine Betonmauer gestürzt. Der Grazer erlitt schwerste Kopfverletzungen und schwebt in Lebensgefahr.

Der Mann war zu Gast in einem Lokal in Wildon im Bezirk Leibnitz und stürzte dort kurz vor 16.00 Uhr von einer etwa einen Meter hohen Mauer auf die asphaltierte Fahrbahn der vorbeiführenden Gemeindestraße.

Schwerste Kopfverletzungen

Er schlug mit dem Kopf auf und erlitt schwerste Kopfverletzungen; der 60-Jährige wurde in einem lebensbedrohlichen Gesundheitszustand mit dem Rettungshubschrauber in das LKH Graz geflogen - sein Zustand ist nach wie vor kritisch. Ob er betrunken war, muss die Polizei erst abklären.