Adventmärkte: Für alle etwas dabei

Mehr als 60 Adventmärkte sind in der Vorweihnachtszeit in der Steiermark geplant, und es ist für alle etwas dabei: Während etwa in Graz der Eventcharakter überwiegt, setzt man in der Hochsteiermark auf Tradition und Brauchtum.

In Graz wird es zwischen 18. November und Heiligem Abend wieder auf engstem Raum auf 14 Adventmärkten rundgehen: Da darf weder die obligatorische 50-Tonnen-Eiskrippe im Landhaushof fehlen noch das „Aufsteirern“ am Grazer Schloßberg. Eindrucksvoll illuminiert soll allerdings nur die mit energiesparender Christkindl-Beleuchtung geschmückte „Adventbim“ sein: Die Veranstalter der Landeshauptstadt kündigten auch für heuer wieder strenge Ausschankkontrollen an.

Stadt Graz

Wem der Trubel auf den Altstadtplätzen zu viel ist, der kann sich in Graz stattdessen am reichhaltigen Musikangebot erfreuen: Auf dem Grazer Hauptplatz werden die Weihnachtschöre heuer erstmals auch vom Rathausbalkon für Christkind-Stimmung sorgen. Die „Steirischen Hirten- und Krippenlieder“ feiern am 18. Dezember im Grazer Dom ihr 100. Bestehen, einen Tag davor findet in der Oper ein Adventkonzert der Grazer Philharmoniker mit dem hauseigenen Chor statt.

Advent, wie er früher einmal war

Aber auch in der restlichen Steiermark finden sich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, in Advent-Stimmung zu kommen - vielerorts setzt man auf altes Brauchtum und Erlebnisadvent: So kann man etwa im Freilichtmuseum in Stübing mit der ganzen Familie in eine beinahe schon versunkene Bauernwelt eintauchen und gemeinsam Strohsterne basteln, auf der Wildalpe auf den Spuren des „Waldbauernbuben“ Peter Rosegger literarisch wandern oder in Öblarn und auf der Tauplitz traditionellen Nikolo- und Krampusspielen beiwohnen.

Wofür Knecht Ruprecht die Hosen runter lässt

Moderne Trends werden hingegen im Asia Spa in Leoben bedient: Dort kann man sich mit Bieraufgüssen und „Schoko-Treatments“ Wellness-gerecht verwöhnen lassen. In der zugehörigen Presseaussendung heißt es: „Dafür würde selbst Knecht Ruprecht die Hosen runter lassen“. Für derartiges Frönen wurden früher - wenn man alten Volkssagen Glauben schenkt - ganze Almen mit Gletschern übergossen - angesichts der Klimaerwärmung dürfte diese Gefahr mittlerweile jedoch gebannt sein.

