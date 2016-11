Voest-Werk Kapfenberg: Entscheidung 2017

Im Juni hat die Voest angekündigt, dass in Kapfenberg ein neues Edelstahlwerk errichtet werden soll. Jetzt heißt es von Konzernchef Eder, dass die endgültige Entscheidung erst „in der zweiten Jahreshälfte 2017“ fallen wird.

Der Vorstandsvorsitzende Wolfgang Eder sagt, man müsse noch grundsätzliche Entscheidungen auf EU-Ebene abwarten. Konkret gehe es dabei um Belange wie Emissionshandel und die generelle Klimapolitik. „Dann werden wir auf Basis des Wissensstandes Sommer 2017 eine Entscheidung treffen“, kündigte Eder an. Damit könnte sich das angekündigte Projekt verzögern - mehr dazu in Voest will neues Werk in Kapfenberg bauen (2.6.2016).

Mit der steirischen Politik gebe es „konstruktive Gespräche auf Gemeinde- und Länderebene“ betont der Voest-Chef. Beim Bau des Kapfenberger Edelstahlwerks geht es um Investitionen in der Höhe von 250 und 300 Millionen Euro in den Jahren 2019 und 2021.

„Im Moment sind die Vorzeichen nicht besonders ermutigend“, sagte Eder in Anspielung auf die drohende Stromzonentrennung zwischen Deutschland und Österreich. Dafür hatten die europäischen Strom-Regulierungsbehörden kürzlich grünes Licht gegeben.

Die Auswirkungen für die Konsumenten könnten drastisch sein, so skizziert das zumindest Wolfgang Eder: „Im Energiebereich müssen wir davon ausgehen, dass wir eine zweistellige Erhöhung des Strompreises haben werden“.