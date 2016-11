Seiersberg bekommt Privatgymnasium

In Seiersberg-Pirka wurde der Grundstein für ein neues Gymnasium gelegt. Die Gemeinde und die Diakonie de la Tour aus Kärnten schaffen damit einen neuen privaten Schulstandort im Bezirk Graz-Umgebung. Im Herbst 2017 startet der Betrieb.

Im neuen Gymnasium in Seierersberg-Pirka wird ab dem nächsten Schuljahr drei erste Klassen mit je 25 Schülern geben. Es ist erst das zweite Gymnasium im Bezirk Graz-Umgebung, das eine Unter- und Oberstufe anbietet. Laut Werner Baumann, Bürgermeister von Seiersberg-Pirka, eine wichtige Entwicklung: „Ich glaube, dass das eine besondere Aufwertung ist, auch für das ganze Umfeld.“ Denn bisher gebe es im Bezirk nur im Stift Rein eine weiterführende Schule bis zur Matura.

Diakonie de la Tour betreibt das Privatgymnasium

Die Baukosten in Höhe von rund vier Millionen Euro werden vom Bauherrn - der Firma Kollbauer - übernommen. Die Diakonie de la Tour als Schulbetreiber mietet dann die Räumlichkeiten an. So könnten, laut Baumann, die Kosten für die Gemeinde gering gehalten werden: „Wir haben uns verpflichtet im zweiten, dritten und vierten Jahr Zuzahlungen zu leisten, falls die Klassen noch nicht voll sind. Diese Kosten halten sich in einem sehr überschaubaren Rahmen.“

Schulgeld soll kein Hindernis für ärmere Familien sein

Finanziert wird der Betrieb auch durch Schulgeld. Für Schule und Nachmittagsbetreuung werden 275 Euro monatlich eingehoben. Förderungen sind möglich, sagt Bürgermeister Baumann: „Wir haben eine Förderung von der Krabbelstube über den Kindergarten bis zu dieser Schule. Einkommensschwache Familien werden von der Gemeinde Seiersberg so unterstützt werden, dass auch diese Kinder die Schule besuchen können.“

Bereits jetzt - vor Beginn der offiziellen Anmeldung im Jänner - gibt es über 150 Interessenten, so der Bürgermeister.

Link: