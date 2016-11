Lkw-Lenker als Geisterfahrer unterwegs

Geisterfahreralarm hat es am Donnerstag im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gegeben. In diesem Fall war aber nicht ein Pkw-Lenker als Geisterfahrer unterwegs, sondern ein Lkw-Lenker.

Der 47-Jährige fuhr laut Polizei Donnerstagmittag von der S35, der Brucker Schnellstraße von Graz kommend auf die S6, die Semering-Schnellstraße in Richtung Leoben auf. Vor dem Brucker Tunnel entschloss sich der Lenker mit seinem Sattelkraftfahrzeug plötzlich umzudrehen.

600 Meter in falsche Richtung unterwegs

Der 47-Jährige fuhr daraufhin mit seinem Schwerfahrzeug auf der zweiten Spur bis zur Abfahrt Bruck an der Mur in die falsche Richtung. Insgesamt sei er 600 Meter als Geisterfahrer unterwegs gewesen, teilte die Polizei am Freitag mit. Anschließend sei er nach links abgebogen. Ein anderer Autofahrer alarmierte die Polizei, der Geisterfahrer konnte kurze Zeit später auf einem Firmengelände angetroffen werden.

Lenker war ortsunkundig

Ein Alkohol-Test verlief laut Polizei negativ. Der Lenker aus der Ukraine rechtfertigte seine Geisterfahrt damit, ortsunkundig zu sein. Andere Verkehrsteilnehmer wurden während der Geisterfahrt nicht gefährdet, so die Polizei.