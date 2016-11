Weiz: 340 Tonnen-Transformator reist in die USA

Eine „Jubiläumslieferung“ feiert das Siemens Werk im oststeirischen Weiz. Das Unternehmen liefert den 50. Großtransformator an den Stromanbieter Oncor in den USA aus. Der 340 Tonnen schwere Transformator begibt sich auf eine zweimonatige Reise.

Der Transformator hat eine Leistung von 600 Megavoltampere. Die Geschäftsführung und die Mitarbeiter von Siemens in Weiz feierten am Freitag, gemeinsam mit Vertretern der Firma Oncor aus den USA die langjährige Partnerschaft. Die Erfolgsgeschichte zwischen den beiden Unternehmen hat eine mehr als 15-jährige Tradition.

Reise per Lkw, Bahn und Schiff

Die enge Kundenbeziehung zeige einmal mehr, dass die Kompetenz von Siemens im Transformatorenbau weltweit geschätzt werde, sagte Stefan Pieper, Leiter des Transformatorenwerkes in Weiz. Die durchschnittliche Fertigungszeit der 600 MVA Großtransformatoren liegt bei zehn Monaten. Der Transformator ist anschließend für etwa zwei Monate per Lkw, Bahn und Schiff unterwegs, bis er seinen Bestimmungsort in den USA erreicht. Nach ungefähr zwei weiteren Montagemonaten können die Großtransformatoren aus Weiz schließlich an das Stromnetz angeschlossen werden.

Steirischer Transformator wird in Dallas aufgestellt

Die Firma Oncor, an die der 50. Transormator aus der Steiermark geht, ist mit mehr als zehn Millionen Kunden in mehr als 400 Städten der größte texanische Stromanbieter und der sechstgrößte Anbieter in den USA. Der fünfzigste Großtransformator für Oncor wird in Fort Worth, in der Nähe von Dallas zum Einsatz kommen.

Siemens exportiert den Großteil der Transformatoren

Rund 80 Prozent der Transformatoren aus Weiz werden exportiert. Der Standort sei seit mehr als 120 Jahren untrennbar mit Produkten für die effiziente und nachhaltige Energieerzeugung und -verteilung verbunden, und ein wesentlicher Motor für die regionale Wirtschaft und Beschäftigung, hieß es am Freitag bei Siemens. Das Transformatorenwerk in Weiz ist laut Angaben des Unternehmens der weltweit größte Siemens-Standort für die Entwicklung und den Bau von Transformatoren und gilt innerhalb des Unternehmens als Kompetenzzentrum für Phasenschieber-Transformatoren.

140 Großtransformatoren jährlich in Weiz

Das Werk sei darüber hinaus der größte Siemens-Produktionsstandort von Transformatoren für schlüsselfertige Windparks, sowohl im Onshore- als auch Offshore-Bereich. Am Siemens-Standcort in Weiz sind derzeit laut Unternehmensangaben 1.100 Mitarbeiter und Lehrlinge beschäftigt. Pro Jahr werden in Weiz auf einer Werksfläche von rund 54.000 Quadratmetern rund 140 Großtransformatoren und rund 4.000 Verteiltransformatoren gefertigt.

