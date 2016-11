Feldbach wird Pilotregion für Radverkehr

Die Hälfte unserer Wege für den täglichen Bedarf sind kürzer als fünf Kilometer, nahezu drei Viertel sind kürzer als zehn Kilometer. Genau für diese Distanzen ist das Rad als Vekrehrsmittel eine gute Alternative. In der Stadtgemeinde Feldbach startet nun ein Pilotprojekt für den Radverkehr.

Heuer im Somer beschloss die Landesregierung die neue Radfahrstrategie für die Steiermark um den Radverkehr im gesamten Bundesland zu stärken und mehr Menschen dazu zu bewegen, auf das Fahrrad umzusteigen. Der Fokus soll laut Verkehrslandesrat Anton Lang (SPÖ) auf den Alltagsradverkehr gelegt werden und darauf, das Fahrrad als vorrangiges Verkehrsmittel für kurze Alltagswege attraktiver zu machen.

Sechs Hauptrad-Routen mit 70 Kilometer Länge

Die Stadtgemeinde Feldbach hat gemeinsam mit dem Land Steiermark, der Baubezirksleitung Südoststeiermark und externen Experten ein Radverkehrskonzept entwickelt. Sechs Hauptrad-Routen und ein dazugehöriges Erschließungsnetz mit 70 Kilometer Gesamtlänge wurden entwickelt, hieß es am Freitag aus dem Büro von Landesrat Anton Lang. Das Konzept soll schrittweise in einem Stufenplan in den nächsten Jahren umgesetzt werden.

Mehr als drei Millionen Euro vorgesehen

Im März nächsten Jahres wird das Radverkehrskonzept im Detail vorgestellt. Im Mai folgt das Bewegungsfest Feldbach mit einem Schwerpunkt zum Thema Radfahren und im Herbst nächsten Jahres wird die Stadtgemeinde Feldbach ein Mobilitätsfest im Rahmen der europäischen Mobilitätswoche veranstalten. Insgesamt sind für die nächsten Jahre laut Lang nach aktuellen Kostenschätzungen rund 3,2 Millionen Euro im Radverkehrskonzept vorgesehen.