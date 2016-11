Sexualbegleitung für Menschen mit Behinderung

In Kalsdorf, Bezirk Graz-Umgebung, startet Mitte November die Ausbildung zur sogenannten „Libida-Sexualbegleitung“. Das Angebot richtet sich an Frauen und Männer mit einer Behinderung.

Gute kommunikative Fähigkeiten, Erfahrungen in einfühlsamer Arbeit mit Menschen, eventuell Erfahrungen in Körperarbeit, ein Lebensalter von über 28 Jahren und Mut, sich auf etwas Neues einzulassen: das sind die Anforderungen für die ganz spezielle Ausbildung, die am 16. und 23. November in Kalsdorf beginnt.

Streicheln, Umarmen, aber kein Geschlechtsverkehr

Die Libida Sexualbegleitung soll sinnlich-lustvolle, erotische Begegnungen bringen, sagt Margit Schmiedbauer, sie leitet die Fachstelle Hautnah in Kalsdorf, die von Alpha Nova betrieben wird: „Es geht darum, Menschen mit Behinderung das Erleben von Körper und Sexualität zu ermöglichen, da wir wissen, dass gerade diese Personengruppe sehr eingeschränkte Möglichkeiten hat.“ Von der Fachstelle Hautnah wurde dieses zeitlich und inhaltlich begrenzte Angebot einer Sexualbegleitung gemeinsam mit Menschen mit Behinderung entwickelt: „Möglich ist die Begegnung, auch die nackte Begegnung, es ist Streicheln, Massieren und Umarmen möglich, Unterstützung bei der Selbstbefriedigung. Geschlechtsverkehr ist nicht möglich, der ist klar ausgeschlossen, ebenso wie alle Schleimhautkontakte, also Küsse oder Zugenküsse sind nicht möglich.“

Nachfrage nach Sexualbegleitung steigt

Die zunehmende Nachfrage nach Sexualbegleitung und der eigene Anspruch auf Qualität bewog die Fachstelle Hautnah dazu, wieder einen rund einjährigen Ausbildungskurs anzubieten, sagt Schmiedbauer: „Ich denke, dass die Ausbildung eine sehr gute Möglichkeit gibt, einen sehr guten Rahmen gibt, dass man sich selbst einigen Fragen sehr kritisch stellt, die einen selbst betreffen. Es hat auch schon Begegnungen, Begegnungswochenenden mit Kunden im Rahmen der Ausbildung gegeben, wo wir schon Sexualbegleitung ausprobieren durften, das war eine große Herausforderung, im Nachhinein zu reflektieren, auch mit den Kunden darüber zu sprechen, wie es einem damit gegangen ist.“

Sexualbegleitung darf nicht hauptberuflich sein

Von den insgesamt 17 ausgebildeten Personen arbeiten derzeit in Österreich elf Frauen und drei Männer in der Libida Sexualbegleitung, die aber keine hauptberufliche Tätigkeit sein darf. Eine Stunde kostet zwischen 85 und 120 Euro plus Fahrtspesen. Der Ausbildungskurs in der Fachstelle Hautnah will einen sehr praxisnahen Einblick in das Tätigkeitsfeld geben, sagt Margit Schmiedbauer: "Es geht um verschiedene Methoden in der Begegnung mit Menschen mit Behinderung, vor allem um diese Begegnung im Dialog, es geht um die Reflexion der eigenen sexuellen Lerngeschichte, es geht um die Reflexion der Motiviation für diese zukünftige Tätigkeit. Es geht sehr intensiv um die Arbeit mit und am Kunden, mit Umfeldpersonen, der rechtliche Rahmen ist ganz wichtig, und das Kennen aller erforderlichen Qualitätsstandards.

Ausbildung kostet 1.150 Euro

Wer sich für den Lehrgang zur Libida Sexualbegleitung interessiert, muss sich an einem Info- und Aufnahmemodul Mitte November beteiligen. Dieses kostet 100 Euro. Der Lehrgang selbst kommt auf 1.150 Euro.

