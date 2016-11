In Pkw über Böschung geschleudert - verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchbach im Bezirk Südoststeiermark ist am Freitagabend ein 21-jähriger Lenker schwer verletzt worden. Er war in seinem Pkw über eine Böschung geschleudert worden.

Gegen 18.20 Uhr war der 21-Jährige auf der B73, der Kirchbacherstraße, unterwegs, als es in einer Rechtskurve in Edelstauden zum Unfall kam: Der Student war offenbar zu schnell unterwegs gewesen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug.

Über vier Meter hinabgestürzt

Der Wagen kam von der Straße ab und stürzte über vier Meter über eine Böschung, ehe er auf einer Wiese liegenblieb. Der Lenker erlitt Kopfverletzungen und Prellungen. Laut Polizei wurde er ins LKH Graz gebracht.