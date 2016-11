17-Jähriger wehrte sich gegen Diebstahl - verletzt

Drei unbekannte Täter haben in der Nacht auf Samstag im Grazer Bezirk Gries das Handy eines 17-Jährigen gestohlen. Als dieser sich wehrte, schlug ihm einer der Täter mit der Faust ins Gesicht - der Jugendliche wurde verletzt.

Gegen 00.20 Uhr hatten die drei Männer den 17-Jährigen am Griesplatz in ein Gespräch verwickelt, um ihm schließlich das Mobiltelefon zu stehlen. Als dieser den Diebstahl bemerkte, schlug ihn einer der drei, wovon er ein blaues Auge davontrug. Laut den Angaben des Opfers hätten die Täter bei ihrer erfolgreichen Flucht auch Pfefferspray zum Einsatz gebracht.

Kleidung in der Annenstraße gestohlen

Gefasst werden konnte dagegen ein 26-Jähriger, der ebenfalls im Grazer Bezirk Gries zugeschlagen hatte: Er war am Freitagnachmittag nach einem Ladendiebstahl geflüchtet und befindet sich nun in Haft.

In einem Bekleidungsgeschäft in der Annenstraße hatte der Mann diverse Kleidungsstücke in eine ebenfalls gestohlene Tragetasche gepackt und das Geschäft verlassen - wobei er von einer Ladendetektivin verfolgt wurde, die die Polizei verständigte.

In Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert

Im Metahofpark konnte der Täter dann von der Polizei festgenommen werden. Da der Rumäne in den letzten zwei Wochen bei diversen Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten war, ordnete die Staatsanwaltschaft Graz die Einlieferung in die Justizanstalt Graz-Jakomini an.