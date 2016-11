Nach Kollision mit Lkw in Auto eingeklemmt

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Samstagvormittag auf der Wechselbundesstraße (B54) in Kaindorf bei Hartberg gekommen: Ein Pkw und ein Lkw stießen zusammen, die Pkw-Lenkerin wurde in ihrem Auto eingeklemmt.

Laut der Feuerwehr Kaindorf hatte die Pkw-Lenkerin auf der B54 gegen 09.30 Uhr die Kontrolle über ihren Wagen verloren: Sie geriet auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen einen Lkw. Dessen Lenker versuchte zwar noch, die Kollision zu verhindern, fiel jedoch mit seinem Schwerfahrzeug über eine Böschung in einen Acker.

Die in ihrem Auto eingeschlossene Lenkerin konnte von der Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Mit Verletzungen unbestimmten Grades wurde sie in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw wurde von der Feuerwehr Kaindorf mit schwerem Gerät geborgen.

Mit Pkw und Kleintransporter auf Anhänger kollidiert

Glimpflich, wenn doch auch mit großem Sachschaden, ist dagegen ein Unfall am Freitag auf der S36 in Fahrtrichtung Wien ausgegangen: Zwischen den beiden Autobahnauffahrten Knittelfeld West und Knittelfeld Ost war es zur Kollision zwischen einem Pkw mit einem Kleintransporter auf dem Anhänger und einem weiteren Pkw gekommen.

Während an den Fahrzeugen hoher Sachschaden entstand, wurde bei dem Unfall laut Thomas Zeiler von der Feuerwehr Apfelberg jedoch niemand verletzt. Nach der Totalsperre der Murtal Schnellstraße begannen rund zweieinhalb Stunden andauernde Aufräumungs- und Bergearbeiten.