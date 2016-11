Kinderrechte-Woche in der Steiermark gestartet

Am Montagmorgen in der Schule zu sitzen ist für manche Kinder vielleicht mehr eine Pflicht als ein Recht. Das Recht auf Bildung ist jedoch nur eines von vielen Rechten, die in der angelaufenen steirischen Kinderrechte-Woche im Mittelpunkt stehen.

Hinter der Initiative steckt der internationale Tag der Kinderrechte, der am Sonntag stattfindet: „Kinder haben Rechte, Kinder haben aber auch Pflichten. Das ist eine wertschätzende Begegnung auf gleicher Höhe“, erklärt Erika Wilfling-Weberhofer vom „Kinderbüro - Die Lobby für Menschen bis 14“. Gerade bei Kinderrechten sei es ihr wichtig zu fragen, welche Meinung Kinder haben.

Was junge Steirer und Steirerinnen etwa zu ihren eigenen Rechten zu sagen haben, erfragte Radio-Steiermark-Reporterin Alina Samonig:

Wilfling-Weberhofer unterstreicht: „Kinder haben eine Meinung zu den Themen, die sie im Alltag betreffen. Und es ist einfach wichtig für Erwachsene, das zu hören.“

Kinder beteiligten sich an Prozess in Leoben

Dass viele Erwachsene in der Steiermark das tun, zeigen laut der Expertin die verschiedensten Beispiele, wie etwa eines aus Leoben - „hier gab es einen Kinderbeteiligungsprozess. Und zwar haben sich die Kinder vom Kinderparlament Leoben eine Zeit lang mit der Schulbussituation beschäftigt und Verbesserungsvorschläge gesammelt“.

Das Schöne, so Wilfling-Weberhofer, in diesem Fall konnte die Situation der Kinder verbessert werden: „Wir haben erst vor kurzem die Rückmeldung bekommen, dass die Schulbustaktung jetzt besser an den Unterricht angepasst wird und auch Haltestellen verlegt bzw. vergrößert werden.“

Ein Recht auf Privatsphäre - in den meisten Fällen

In Österreich ist die Kinderrechtskonvention seit 1992 in Kraft - viele Bereiche wie etwa Bildung sind sehr gut abgesichert. Es gibt aber auch Themen, an die man vielleicht nicht gleich denkt: „Ein wichtiges Kinderrecht ist das Recht auf Privatsphäre. Das heißt, SMS-Nachrichten, E-Mails, Whattsapp-Nachrichten, fallen unter das Briefgeheimnis und dürfen von den Eltern nicht gelesen werden“, unterstreicht die Expertin - es sei denn „wenn Gefahr in Verzug besteht. Das Wohl des Kindes steht natürlich im Vordergrund“.

Flashmobs quer durch die Steiermark

Auf diese und viele andere Rechte will man während der am Montag in der Steiermark gestarteten Kinderrechte-Woche aufmerksam machen - mit zahlreichen Veranstaltungen, wie Wilfling-Weberhofer ankündigt.

Ein besonderes Highlight laut der Expertin ist „wahrscheinlich der Aktionstag am Mittwoch, weil hier an fünf verschiedenen Orten ein Flashmob zum Thema Kinderrechte stattfindet: In Knittelfeld, Kitzeck, Bad Gleichenberg, Preding - und auf dem Grazer Europaplatz um 11.55 Uhr“. Am Donnerstag wird dann der steirische Kinderrechte-Preis im Grazer Dom im Berg verliehen.

