Polizei nimmt Randalierer vor Lokal fest

In Arnfels im Bezirk Leibnitz ist am Wochenende ein 22-Jähriger ausgerastet: Der alkoholisierte Mann randalierte vor und in einem Lokal und drohte, es zu verwüsten. Die Polizei nahm ihn fest.

Als die Beamten am Sonntagabend vor dem Lokal in Arnfels eintrafen, stand der 22-Jährige bereits mit nacktem Oberkörper im Freien und schrie herum. Zuvor hatte er im Lokal randaliert und Einrichtungsgegenstände auf die Straße geworfen. Der Alkoholisierte ließ sich auch von der Polizei nicht beruhigen: Mit den Fäusten ging er auf die Beamten los und drohte, das Lokal völlig zu verwüsten.

Endstation Justizanstalt Graz-Jakomini

Die Polizisten nahmen den 22-jährigen Randalierer schließlich fest. Die Nacht verbrachte er dann im Gefängnis. Die Staatsanwaltschaft hatte die Einlieferung in der Justizanstalt Graz-Jakomini angeordnet.