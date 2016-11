Wieder Flüchtlinge auf der Balkanroute

Die Balkanroute ist zwar seit Monaten geschlossen, nun gibt es aber Meldungen, dass wieder Flüchtlinge versuchen in Richtung Norden zu gelangen. Die steirische Polizei ist daher in engem Kontakt mit dem Verbindungsoffizier in Kroatien.

Eine Flüchtlingsgruppe von rund 100 Personen hat es bis an die serbisch-kroatische Grenze geschafft. Konkret halten sich die Flüchtlinge an der serbisch-kroatischen Grenze in der Nähe der Orte Šid und Tovarnik auf. Das ist genau dort, wo die frühere Balkanroute genützt wurde, um weiter in Richtung Österreich oder Deutschland zu gelangen.

APA/AFP/Dimitar Dilkoff

Steirische Polizei mit Verbindungsoffizier in Kontakt

Bei den Flüchtlingen handelt es sich laut Leo Josefus von der steirischen Polizei um Afghanen und Pakistani. Diese hätten sich sich an der EU-Außengrenze auf der serbischen Seite gesammelt und würden versuchen nach Kroatien zu kommen.

Die Informationen stammen vom österreichischen Verbindungsoffizier in Kroatien, mit dem die steirische Polizei in engem Kontakt ist. Josefus erklärt im Gespräch mit dem ORF Steiermark: „Das Szenario ist schwer zu beurteilen, aber die kroatische Polizei ist dort im Einsatz und hat die Lage unter Beobachtung, um reagieren zu können, wenn es nötig ist.“

Noch keine Auswirkungen auf Grenzmanagement

Die Lage an der serbisch-kroatischen Grenze werde jetzt genau beobachtet, erläutert Leo Josefus. Noch habe die Situation aber keine Auswirkugenen auf das Grenzmanagement in Spielfeld. Dieses könne jederzeit hochgefahren werden, derzeit bestehe dafür aber noch kein Bedarf.