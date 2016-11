Steirer setzen auf PS-starke Motoren

Beim Autokauf zählt für die Steirer die Motorleistung zu den wichtigsten Kriterien. Spritsparen ist da kein Thema, ganz im Gegenteil: die Steirer kaufen vermehrt PS-starke Autos, so eine Analyse der Wiener Städtischen Versicherung.

Im Bundesländervergleich zeigt sich, dass vor allem die Steirinnen und Steirer gerne mit PS-starken Autos unterwegs sind. Aktuell haben die Autos in Österreich durchschnittlich 123 PS. Im Jahr 2007 lag der Durchschnitt österreichweit noch bei 104 PS.

Steirer fahren die PS-stärksten Motoren

Laut der Statistik der Wiener Städtischen Versicherung fahren die Steirer österreichweit die stärksten Autos mit durchschnittlich 125 PS dicht gefolgt von den Wienern mit 124,8 PS.

Im Burgenland sind die Autofahrer hingegen durchschnittlich „nur“ mit 118 PS unterwegs. Eines haben alle Bundesländer aber gemeinsam: Die durchschnittliche PS-Leistung steigt überall stetig an. Im Bundesländer-Vergleich verzeichnet die Steiermark den größten Zuwachs mit einem Plus von mehr als 24 Prozent, dicht gefolgt von Vorarlberg und Kärnten.

PS Anzahl beim Autokauf entscheidend

Es zeigt sich also generell ein Trend zu starken Autos. Immerhin geben 80% der Befragten an, dass die PS beim Kauf eine wichtige Entscheidung spielen. In der Steiermark nennen sogar 42% die PS Anzahl als Top Kriterium.