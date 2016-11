Deutsches Duo verübte Einbrüche

Die Polizei ist nun einem Einbrecher-Duo auf die Schliche gekommen. Sie konnte einem 32-jährigen Deutschen Einbrüche in der Steiermark nachweisen. Komplizin bei den Taten war die damalige Lebensgefährtin des Mannes.

Der 32-jährige Deutsche und die 35-jährige Deutsche stehen im Verdacht, im Jahr 2015 vier Einbruchsdiebstähle in Einfamilienhäuser begangen - und eine Schadenssumme von rund 60.000 Euro verursacht zu haben.

Eineinhalb Jahre auf Tour

Die Einbrüche ereigneten sich zwischen Februar 2015 und Juni 2016 in Kleinlobming, Seebach, Pöls und Krakauschatten. Der 32-jährige im Bezirk Leoben lebende Mann Einbrecher erbeutete Münzen, Bargeld, elektrische Geräte, Zigaretten und Schmuck.

Seine damalige Lebensgefährtin dürfte laut Polizei als Aufpasserin fungiert und bei den Einbrüchen das Fluchtfahrzeug gelenkt haben. Weiters beschuldigt der 32-Jährige seine Ex-Lebensgefährtin, einen Einbruch selbst begangen zu haben.

Mann bereits in U-Haft

Nun führten Spurenauswertungen zur Ausforschung des 32-Jährigen, der sich derzeit wegen eines anderen Strafrechtsdeliktes in Leoben in Untersuchungshaft befindet. Seine in Deutschland lebende ehemalige Lebensgefährtin dürfte an Österreich ausgeliefert werden, hieß es von der Polizei.