Schwarzenegger-Mentor Gerstl gestorben

Der ehemalige ÖVP-Politiker Alfred Gerstl ist tot. Der frühere Grazer Gemeinderat und Bundesrat ist Dienstagfrüh im Alter von 93 Jahren in Graz gestorben. Bekannt wurde er vor allem als Mentor von Arnold Schwarzenegger.

Alfred Gerstl wurde am 3. Juli 1923 in Graz geboren. In der Nazizeit galt er als Halbjude, er ging in den Widerstand. Nach dem Krieg begann er seine Berufslaufbahn, die ihn vom Gelegenheitsarbeiter über Trafikant bis zum Inhaber einer Handelsagentur führte.

Gemeinde- und Bundesrat

Anfang der 1970er-Jahre startete Gerstls politische Karriere, 1973 wurde er für die ÖVP in den Grazer Gemeinderat gewählt.1987 angehörte. 1987 wurde er als Mitglied des Bundesrats in Wien vereidigt, dem er bis 2000 angehörte.

Erst im Sommer war Schwarzenegger anlässlich Gerstls 93. Geburtstag zu Besuch gewesen.

Sport und Schwarzenegger gefördert

Alfred Gerstl macht sich aber auch als Sportfunktionär einen Namen in Österreich. Bodybuilding und Karate machte er in den 1960er- und 1970er-Jahren populär. Über seinen Sohn Karl lernte Gerstl den noch weitgehend unbekannten Bodybuilder Arnold Schwarzenegger kennen. Er ließ Schwarzenegger in seinem Keller trainieren und half ihm, Reisen nach england und in die USA zu finanzieren. Damit gilt Alfred Gerstl als Mentor des späteren Schauspielers und Politikers Schwarzenegger.

Schützenhöfer via Facebook

„Mit dem Tod von Alfred Gerstl verliert die Steiermark eine große Persönlichkeit, die unser Land auf vielfältige Art bereichert hat: als Gemeinderat in Graz, Präsident des Bundesrates sowie als väterlicher Freund und großer Förderer von Arnold Schwarzenegger. In diesen schweren Stunden der Trauer und des Abschiednehmens gilt meine Anteilnahme seiner Gattin Heidi und der Familie“, erklärte Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Dienstag in einem Facebook-Eintrag.

