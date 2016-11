Cybermobbing: Heuer bereits 100 Opfer

Das Gewaltschutzzentrum in der Steiermark hat heuer bereits 100 Opfer von Cybermobbing betreut: Vor allem Jugendliche werden oft öffentlich via Internet beleidigt oder verletzt - und allzuoft steht am Anfang nur ein harmloser Witz.

ORF

Handys und Internet sind aus dem Leben der meisten kaum mehr wegzudenken - vor allem Jugendliche nutzen sie so gut wie rund um die Uhr, um mit ihren Freunden in Kontakt zu bleiben. Doch diese Netzwerke werden auch genützt, um Streit auszutragen, der nicht selten mit dem sogenannte „Cybermobbing“ endet.

Meist beginnt dieses Mobbing im Netz ganz harmlos, erzählt die Juristin Lena Enge vom Gewaltschutzzentrum: Mehrere Jugendliche schicken sich gegenseitig Nachrichten, bei denen die ganze Gruppe mitlesen kann.

Mobbing im Netz: Witze und manipulierte Fotos

Lena Enge beschreibt einen klassischen Fall: „Am Anfang werden Witze gemacht, dann werden die eventuell beleidigend, und irgendwann kippt es. Dann wird irgendwann ein Bild verschickt, das manipuliert wurde und beleidigend und nicht mehr lustig ist - und dann sind wir schon im Bereich Cybermobbing, wenn dieses Bild weiter verbreitet wird, und der oder die Betroffene sich nicht mehr wehren kann.“

Kein Rückzugsraum für Opfer von Cybermobbing

Besonders schlimm beim Mobbing via Internet und soziale Medien ist, dass es für die Opfer kein Rückzugsgebiet gibt: Es hilft nichts, aus der Schule oder vom Lehrplatz wegzugehen - über das Handy ist die Bedrohung 24 Stunden am Tag präsent. Um aus dieser Situation herauszukommen, sollten sich Betroffene an Vertrauenspersonen wenden.

Betroffene sollen dokumentieren und sich wehren

Die Expertin rät, derartige Probleme bei Kindern und Jugendlichen unbedingt ernst zu nehmen und ihnen zu helfen bzw. wenn nötig, Rat bei Experten einzuholen. Betroffenen rät Lena Enge vom Gewaltschutzzentrum, aktiv zu werden und Übergriffe bei Youtube oder Facebook zu melden, um etwa die Täter zu blockieren; außerdem sollten Betroffene den Gesprächsverlauf und die Handlungen, die in diversen sozialen Netzwerken gesetzt werden, sichern und speichern.

Cybermobbing ist seit heuer strafbar

Von Cybermobbing sind in letzter Zeit aber auch vermehrt Erwachsene betroffen - im privaten, wie auch im beruflichen Umfeld. Im Gewaltschutzzentrum in Graz arbeiten derzeit zwei Experten an Cybermobbing-Fällen: Sie helfen von der Beratung über Vermittlungsgespräche bis hin zur Anzeige, wenn das nötig ist. Cybermobbing ist seit Anfang dieses Jahres strafbar.

