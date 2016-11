Messe „AustroDoc“ wirbt um Jungärzte

Unter dem Namen „AustroDoc“ werben Krankenhausträger in Graz um Jungärzte und Medizinstudenten. Der Standort Österreich soll als attraktive Ausbildungs- und Arbeitsstätte präsentiert werden.

Deutschland, Schweden oder auch die Schweiz: Ein Drittel der jungen Mediziner verlassen Österreich ins Ausland. Die Gründe: bessere Ausbildung und Bezahlung. Genau hier muss man ansetzen, so Jutta Piswanger-Sölkner, Leiterin des Ärzteservice der Steuermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes): „Wenn eine gute Ausbildungs stattfindet, dann wird die Abwanderung in andere europäische Länder, wie sie prophezeit wird und auch stattfindet, nicht in dem Ausmaß stattfinden, wie sie vielleicht jetzt stattfindet.“

W.Stieber/LKH Graz

Ärztemangel könnte ab 2021 virulent werden

Noch seien Patienten in den steirischen Spitälern der KAGes nicht direkt vom Ärztemangel betroffen, sagt Piswanger-Sölkner, Pensionierungen und das neue Arbeitszeitengesetz, das 2021 endgültig in Kraft treten wird, würden aber einen Ärztemangel bedingen: „Der Ärztemangel ergibt sich durch die Einführung des KA-ZG, das heißt, dass man nach einem Nachtdienst nach 25 Stunden nach Hause geht und somit am Vormittag nicht mehr zur Verfügung steht für weitere Einsätze, sei es auf der Station oder in den Ambulanzen.“

ORF.at/Christian Öser

Leistungsschau am LKH Graz

Die Leistungsschau österreichischer Krankenhausträger am Mittwoch auf dem Gelände des Grazer LKH soll schon im Vorfeld die personelle Zukunft der Krankenhäuser in Österreich sichern.

„Wir sieben Träger haben gemeinsam beschlossen, eine Messe der anderen Art vorzubereiten und durchzuführen. Schwerpunktthema ist die Notfallmedizin - gerade für die Notfallmedizin und das Notarztwesen gibt es immer wieder Probleme im Nachwuchs.“

Oberstes Ziel ist es - zusätzlich zur Verbesserung der Ausbildung - Österreich für Jungärzte wieder attraktiver zu machen. Mehr Wertschätzung und auch flexiblere Arbeitszeiten für Hausärzte sollen den Standort darüber hinaus nachhaltig sichern, so die Leiterin des Ärzteservice.

