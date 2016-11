Graz-Wahl: Marion Kreiner kandidiert für ÖVP

Eine politische Quereinsteigerin hat am Mittwoch der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) für die Gemeineratswahl im Februar präsentiert: Ex-Snowboard-Weltmeisterin Marion Kreiner kandidiert demnach für die Grazer Volkspartei.

Am Donnerstag wird das Budgetprovisorium beschlossen, anschließend löst sich der Grazer Gemeinderat auf, und der Weg ist frei zur Wahl am 5. Februar - mehr dazu in Budgetprovisorium bringt Graz in Finanznot (11.11.2016).

„Auf sicherem Listenplatz“

Der Wahlkampf vor allem der Grazer Volkspartei nahm aber bereits volle Fahrt auf: Schon in der Vorwoche wurden erste Einblicke in die Kampagne gegeben -, mehr dazu in Nagl startet in Grazer Gemeinderatswahlkampf (12.11.2016) - und am Mittwoch wurden nun weitere Details der Liste präsentiert. Demnach kandidiert Ex-Snowboard-Profi Marion Kreiner auf einem laut Nagl „sicheren Listenplatz“ der ÖVP. Details folgen, die Pressekonferenz ist noch im Laufen.

ORF

Kreiner hatte erst im August ihre Sportkarriere beendet: Die 35-jährige Grazerin galt mit vier Medaillen bei Weltmeisterschaften und Olympia sowie 25 Podestplätzen im Weltcup als eine Größe des Snowboard-Sports - mehr dazu in Snowboarderin Marion Kreiner beendet Karriere (24.8.2016)

Links: