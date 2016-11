Weichen für Grazer Gemeinderatswahl gestellt

Im Grazer Gemeinderat wird am Donnerstag die Selbstauflösung beantragt und wohl auch beschlossen werden - damit werden die entscheidenen Schritte für die vorgezogene Gemeinderatswahl am 5. Februar gesetzt.

Der Antrag auf Selbstauflösung des Grazer Gemeinderates wurde zwar von ÖVP und SPÖ eingebracht, erfolgt aber gewissermaßen zwangsweise, denn man konnte sich im Grazer Gemeinderat nicht auf ein gemeinsames Budget einigen - mehr dazu in KPÖ stimmt Budget nicht zu: Graz vor Neuwahlen (19.10.2016). Der Auflösungsbeschluss ist daher - wie es in allen Parteien heißt - ein bloßer Formalakt.

APA/Markus Leodolter

Unmittelbar danach wird der scheidende Finanzstadtrat Gerhard Rüsch (ÖVP) ein Budget-Provisorium einbringen - mehr dazu in Budgetprovisorium bringt Graz in Finanznot (11.11.2016). Dieses beträgt mit rund 500 Millionen Euro zwar nur die Hälfte des ursprünglich veranschlagten Haushaltes für 2017, zumindest aber könne damit verhindert werden, dass es zum Totalstillstand in Graz kommt, sagt Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP).

Freiheitliche und Piraten gegen Budgetprovisorium

Ein Beschluss des Budgetprovisoriums gilt ebenfalls als sicher, denn Zustimmung gibt es nicht nur von der SPÖ, deren gemeinsame Initiative mit der ÖVP es ja war, das provisorische Budget überhaupt einzubringen - auch die KPÖ ist bereit, das Budget-Provisorium mitzutragen, zumal das umstrittene Murkraftwerk darin kein Thema mehr ist. Ebenso im Boot sind die Grünen - ihnen geht es nach eigenen Angaben darum, dass die Vereine weiter an ihr Geld kommen. Dem provisorischen Budget nicht zustimmen wollen die FPÖ und auch die Piraten - unter anderem, weil es zu intransparent sei, wie es heißt.

