88-Jährige bei Verkehrsunfall getötet

Bei einem Unfall in Murau ist Mittwochabend eine Pensionistin getötet worden: Die 88-Jährige war auf der Murtal Straße vom Pkw einer 71-Jährigen erfasst worden.

Die 88-jährige Murauerin wollte laut Polizei die stark befahrene Murtal Straße queren - nur 20 Meter von einem geregelten und beleuchteten Schutzweg entfernt.

In der Dunkelheit übersehen

Die herannahende Autofahrerin - die 71-Jährige stammt aus St. Georgen am Kreischberg - dürfte die Fußgängerin in der Dunkelheit übersehen haben: Die 88-Jährige wurde von dem Pkw erfasst und zu Boden gestoßen; sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.