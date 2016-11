AVL will autonomen Autobahnassistenten testen

In Österreich wird es noch heuer erste Testregionen für selbstfahrende Autos geben. Drei Unternehmen bewarben sich für diese Testfahrten beim Infrastrukturministerium, darunter auch der steirische Autozulieferer AVL List.

AVL List möchte einen Autobahnassistenten für selbstfahrende Autos testen: Es geht dabei um Faktoren wie Beschleunigen, Bremsen, Anhalten, Überholen, Spur wechseln bzw. Anhalten und die Abstandskontrolle. Obwohl die Bewerbung für die Testfahren noch läuft, sind bereits erste Vorgaben klar: Tests dürfen nur auf Autobahnen durchgeführt werden und zwar mit einem Pkw, einem Kombi, einem Omnibus oder einem Lkw bis zwölf Tonnen.

Leichtfried: Tests nur mit Fahrer im Auto erlaubt

Während der Testfahrt muss immer ein Fahrer mit an Bord sein, der entsprechend geschult und mit dem jeweiligen selbstfahrenden System vertraut ist, so Infrastrukturminister Jörg Leichtfried (SPÖ): „Es muss immer ein Fahrer an Bord sein, weil wir haben das System, dass die Letztverantwortung bei unseren Testszenarien beim Fahrer liegt, es ändert sich also in der Rechtsverantwortung nichts.“

Tests ab Mitte Dezember möglich

Derzeit prüft das Infrastrukturministerium die Anträge von drei Bewerbern: Neben AVL-List aus der Steiermark wollen auch das Österreichische Bundesheer und ein Unternehmen aus Salzburg Testfahrten mit selbstfahrenden Autos unternehmen. Der Begutachtungszeitraum beträgt zwei Wochen, dann erhalten die Bewerber einen entsprechenden Bescheid, ob ihr Antrag per Verordnung genehmigt wird. Mitte Dezember soll die Verordnung in Kraft treten, ab dann sind theoretisch Tests mit selbstfahrenden Autos in Österreich möglich, heißt es aus dem Infrasturkturministerium.

AVL

Die Teststrecken können vom jeweiligen Bewerber selbst gewählt werden. Aus dem Infrastrukturministerium heißt es dazu, dass man derzeit Gespräche mit den drei Bewerbern führe, welche Straßenverhältnisse sie für ihre jeweiligen Tests brauchen. Im Falle von AVL List sind das Autobahnen - der steirische Autozulieferer kann theoretisch auf jeder Autobahnstrecke in der Steiermark bzw. ganz Österreich seine Tests mit dem selbstfahrenden Auto durchführen.

Experten wie etwa AVL-Chef Helmut List, der vor rund 20 Jahren den steirischen Autocluster mitgegründet hat, sieht die Zukunft im selbstfahrenden Auto - bis zur Serienreife vollautonomer Autos wird es nach Angaben der Hersteller aber noch mindestens fünf Jahre dauern.

