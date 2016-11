Wildschweine verursachten Unfall auf A2

Wildschweine haben in der Nacht auf Donnerstag auf der Südautobahn (A2) bei Graz einen Unfall verursacht. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge beteiligt; verletzt wurde niemand, allerdings verendeten zwei Tiere.

Auf Höhe Hart bei Graz hatten sich laut ASFINAG gegen 3.45 Uhr zwei Wildschweine einen Weg unter dem Wildzaun gegraben und liefen dann orientierungslos auf der Autobahn umher. Die beiden Tiere wurden von Autos erfasst und verendeten; insgesamt wurden fünf Pkws beschädigt.

Keine Seltenheit mehr

Der von der ASFINAG verständigte Bezirksjägermeister Helmut Rosenberger zeigte sich über das Vorkommen des Borstenviehs in der Nähe von Graz nicht verwundert: „Wildschweine kommen mittlerweile flächendeckend in der Steiermark vor. Im Bezirk Graz-Umgebung werden jährlich 140 Stück erlegt, um die Schäden hintanzuhalten.“. Laut Rosenberger würden die Populationen in der gesamten Steiermark stetig zunehmen - dabei würden die Klimaerwärmung und das damit hohe Futterangebot an nahrhaften Bucheckern, Eicheln und Kastanien eine wesentliche Rolle spielen.