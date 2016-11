Grazer Gemeinderatswahl: Piraten treten an

Die Grazer Piratenpartei, die bei der vergangenen Gemeinderatswahl im November 2012 den Einzug in das Stadtparlament geschafft hat, will bei den Gemeinderats-wahlen am 5. Februar 2017 wieder antreten.

Philip Pacanda, der für die Piraten schon jetzt im Gemeindrat sitzt, gab die Entscheidung heute bekannt: „Wir werden wieder antreten und wollen zumindest wieder ein Mandat“, erklärte Pacanda am Rande der Gemeinderats-Sondersitzung am Donnerstag. Bei dieser Sitzung wurde der Weg für die Neuwahl frei gemacht - mehr dazu in Grünes Licht für Neuwahl in Graz (17.11.2016).

Piraten streben 2017 zweites Mandat an

Ziel sei es, ein zweites Mandat zu erobern. Wer als Spitzenkandidat antreten wird, sei noch offen, soll aber am kommenden Samstag verkündet werden, so Philip Pacanda. Er ist neben Thomas Rupprecht im niederösterreichischen Hernstein (Bezirk Baden) einer von zwei Piraten in ganz Österreich mit einem Gemeinderats-Mandat.

