Junge ÖVP mit Initiative für Wirtschaftswachstum

Österreich verliert als Wirtschaftsstandort international gesehen zunehmend an Bedeutung. Die Junge ÖVP will das so nicht hinnehmen und startet die Initiative „Mein Land. Meine Chance.“. Diese wurde am Freitag vorgestellt.

Mit Neid blickt Österreich nach Deutschland, denn die Zeiten, in denen Österreich mit seinen Wirtschaftsdaten und am Arbeitsmarkt vor dem großen Nachbarn lag, sind längst vorbei. Darüber und über die Tatache, dass es ohne Reformen nicht gehen wird, war man sich am Freitag bei einer Diskussion in der Wirtschaftskammer Steiermark einig. Mit dabei: Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), Minister Sebastian Kurz (ÖVP) - der auch Bundesobmann der Jungen ÖVP ist - sowie der anerkannte Wirtschaftsexperte Bernhard Felderer.

Felderer ortet eine Reihe von „Sargnägeln“

Zu wenig Wirtschaftswachstum, zu hohe Abgaben bei Steuern und Löhnen - Stichwort Lohnnebenkosten - sowie ein veraltetes Pensionsysstem und zu hohe Schulden, das sind für den Wirtschaftsexperte Bernhard Felderer die Sargnägel für Österreichs wirtschaftlichen Niedergang: „Die Schulden werden der jungen Generation auf den Kopf fallen, den wir werden sie nur sehr langsam zurückbekommen.“

JVP: Innovation wesentlicher Wirtschaftsmotor

Österreich müsse sich fit für die nächste Krise machen - und die werde kommen, glaubt Felderer. Ob die Junge Volkspartei mit der neuen Initiative die Wirtschaft tatsächlich ankurbeln kann, bleibt abzuwarten. Für den steirischen JVP-Landesobmann Lukas Schnitzer heißt das Zauberwort jedenfalls Innovation: „Es braucht eine generationengerechte Zukunftspolitik, dass wir den Wirtschaftsstandort Österreich wieder dorthin zurückbringen, wo er vor zehn Jahren war, nämlich an der Spitze der Europäischen Union.“

Schützenhöfer: Ohne Bildung kein Wachstum

Für Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer liegt der Schlüssel in der Bildung: „Was kann man tun, damit die jungen Menschen Zukunft haben? Die jungen Leute können viel tun, indem sie lernen, und wir können viel tun, indem wir ihnen die Rahmenbedingungen schaffen, damit sie die beste Bildung und Ausbildung bekommen, und das muss nicht immer ein Studium sein.“ Gerade im Bildungsbereich sei noch viel zu tun, so die Botschaft von Schützenhöfer auch in Richtung Bundesregierung.

Kurz nennt Bürokratie als großen Hemmschuh

Österreich müsse handeln, um die Wirtschaft wieder dorthin zu bringen, wo sie vor zehn Jahren gewesen sei, meinte der Außenminister und Bundesobmann der Jungen ÖVP, Sebastian Kurz, der einen Teil des Übels in der oft unglaublichen Bürokratie sieht: „Da kann man teilweise gar nicht mehr von Bürokratie sprechen, das ist schon fast Schikane. Ein Unternehmen in Oberösterreich hat um elf Minuten zu spät einen Mitarbeiter bei der Sozialversicherung angemeldet - mit dem Ergebnis: 2.000 Euro Strafe.“ Es sei Aufgabe der Politik, alles dafür zu tun, um das zu ändern, so Kurz.

