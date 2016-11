Arbeitsunfälle: Zwei Männer schwer verletzt

Bei zwei Arbeitsunfällen sind am Freitag zwei Männer schwer verletzt worden: In Aschbach bei Fürstenfeld war ein 25-Jähriger rund drei Meter abgestürzt, im Bezirk Deutschlandsberg traf ein Stahlträger einen 17-Jährigen am Fuß.

Der 17-jährige Metallarbeiter fuhr in einer Werkshalle in Ettendorf bei Stainz rückwärts mit einem Gabelstapler, einen Stahlträger auf den Gabeln.

Stahlträger rutschte von Gabel

Während des Fahrens rutschte der aufgestellte Stahlträger von der Gabel und traf den Arbeiter am Fuß. Der 17-Jährige erlitt eine offene Fraktur und wurde nach der Erstversorgung in das UKH Graz gebracht.

Mehrere Meter durch Auslass abgestürzt

In Aschbach bei Fürstenfeld war ein 25-Jähriger im Obergeschoß einer Baustelle mit dem Abdecken eines Deckenauslasses beschäftigt. Aus noch unbekannter Ursache stürzte er durch den Auslass rund drei Meter tief ab - der Arbeiter blieb schwer verletzt im Erdgeschoß liegen und wurde von seinen Kollegen erstversorgt; anschließend brachte der Rettungshubschrauber den Mann dann ins LKH Graz.