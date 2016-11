Frontalcrash forderte vier Schwerverletzte

Beim Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge Freitagabend in Trofaiach im Bezirk Leoben sind laut Polizei fünf Personen verletzt worden, vier davon schwer.

Ein 63-jähriger deutscher Lenker war mit dem Pkw einer 52-jährigen Obersteirerin zusammengekracht. Der Mann, seine 68-jährige Beifahrerin sowie die beiden Mitfahrerinnen im Auto der Steirerin - 55 und 79 Jahre alt - wurden schwer verletzt, die 52-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon.

FF Gai

Unfallursache unklar

Nach der Erstversorgung an Ort und Stelle wurden die Unfallopfer per Hubschrauber bzw. Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Eisenstraße (B115) war während der Aufräumarbeiten für zwei Stunden gesperrt. An beiden Unfallfahrzeugen entstand Totalschaden. Die Ursache des Unfalls ist noch unklar.