Gefährlichste Zeit für Fußgänger hat begonnen

Vorsicht Fußgänger, heißt es jetzt in der dunklen Jahreszeit. Denn für sie steigt die Gefahr im Straßenverkehr. Laut Experten ereignet sich ein Drittel aller Fußgängerunfälle bei Dämmerung oder Dunkelheit. Schuld ist oft auch dunkle Kleidung.

In der dunklen Jahreszeit häufen sich wieder die Unfälle, in die Fußgänger verwickelt sind. Verkehrsexperten appellieren an die Fußgänger, sich sichtbar zu machen.

APA/Barbara-Gindl In der Steiermark sind laut Verkehrsclub Österreich seit 2010 78 Fußgänger ums Leben gekommen.

„Gefährlichste Zeit für Fußgänger“

„Die Monate Oktober bis einschließlich Jänner sind mit Abstand die gefährlichste Zeit für Fußgänger. Wir haben täglich sechs verunglückte Fußgänger in Österreich“, so Dieter Krainz vom Kuratorium für Verkehrssicherheit.

Dunkle Kleidung

Fußgänger sind oft zu dunkel gekleidet. Laut einer Studie des Kuratoriums für Verkehrssicherheit tragen 50 Prozent der Kinder und 72 Prozent der Erwachsenen zu dunkle Kleidung. Durch das Tragen von Warnwesten oder Reflektoren kann das Unfallrisiko laut Experten um die Hälfte gesenkt werden.

Frage der Sichtbarkeit

„Denn bei dunkler Kleidung nimmt der Autolenker den Fußgänger bei Dunkelheit erst aus 20 bis 30 Meter Entfernung wahr, hat man aber Reflektierstreifen, reflektierendes Material, dann erkennt der Pkw-Lenker den Fußgänger bereits aus einer Entfernung von 150 Metern“, so Krainz.

Appell: Langsamer fahren

Autofahrer sollten auch auf das Tempo achten, rät der Verkehrsclub Österreich. Wird ein Fußgänger mit 10km/h angefahren, ist seine Überlebenschance 97 Prozent. mit 50 km/h sinkt die Überlebenschance auf 60 Prozent.