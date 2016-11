Sturm fällte Mariazeller Christbaum

Gleich nach dem Start des traditionsreichen Mariazeller Advent steht die obersteirische Gemeinde ohne Christbaum da. Der Baum fiel in der Nacht auf Sonntag im Sturm um. Jetzt braucht die Gemeinde schnell einen Ersatzbaum.

Am Samstag erst hat der Adventmarkt in Mariazell seine Pforten zu einem „Einstimungswochenenden“ geöffnet, ehe es am 24. November richtig losgeht mit dem Mariazeller Advent. Aber seit Sonntagfrüh fehlt dem Adventzauber ein Herzstück.

FW Mariazell

In voller Pracht gestürzt

In den frühen Morgenstunden des Sonntags wurde der meterhohe Christbaum von einem Sturm gefällt. Bei der Mariazeller Feuerwehr ging der Alarm gegen 5:30 Uhr ein. Da lag der Baum - voll geschmückt - bereits quer über dem Hauptplatz vor den Buden des Christkindlmarktes.

FW Mariazell

Niemand verletzt

Die Polizei geht davon aus, dass der rund acht Meter hohe Baum den starke Windboen einfach nicht Stand gehalten hat. Passiert ist glücklicherweise nichts, Verletzte oder Schäden gab es laut Polizei keine. Die Stadtgemeinde hat den Christbaum entfernt und wird sich jetzt möglichst schnell nach einem neuen Christbaum für Mariazell umsehen.

