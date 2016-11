Zwei Einbrüche in Graz, ein Tresor weg

Am Samstag haben sich in Graz zwei Einbrüche ereignet. Aus einer Wohnung stahlen Unbekannte Bargeld und Schmuck. Ebenfalls noch unbekante Täter stahlen aus einem Einfamilienhaus einen Tresor samt Inhalt.

Zwischen 12:30 und 17:00 Uhr am Samstag brachen die Unbekannten das Küchenfenster des Einfamilienhauses in Graz-Straßgang auf und verschafften sich so Zutritt in das Innere des Hauses.

Sämtliche Räume durchwühlt

Sie durchwühlten sämtliche Räume und entwendeten schließlich einen Standtresor, in dem Schmuck, Sparbücher und Münzen verwahrt waren. Die tatsächliche Höhe des Schadens ist derzeit nicht bekannt.

Wohnungseinbruch in Eggenberg

Im Grazer Bezirk Eggenberg brachen unbekannte Täter am Samstag zwischen 09:30 und 15:15 Uhr in eine Wohnung im zweiten Stock eines Wohnhauses ein, indem sie sich Zugang über die Terrassentür verschafft hatten. Auch sie durchwühlten alle Räume und stahlen Schmuck sowie Bargeld im Wert von mehreren Tausend Euro.